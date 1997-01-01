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Федченко (Соловьева) Марина Олеговна
6.6
2
Федченко (Соловьева) Марина Олеговна
УЗИ-специалист
,
Гинеколог-эндокринолог
Стаж 21 год
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Информация о враче
Образование
Приднестровский государственно-корпоративный университет им.Шевченко, Лечебное дело, 1997 г. окончания
Ординатура по специальности "Акушерство и гинекология", Приднестровский государственно-корпоративный университет им.Шевченко, 1999 г.
Профессиональная переподготовка "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Акушерство и гинекология", ДГМУ, г. Хабаровск, 2014 г.
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Меридиан здоровья
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 13
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
2 отзыва
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