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Федченко Вера Алексеевна
6.0
0
Федченко Вера Алексеевна
Акушер-гинеколог
Стаж 51 год / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, лечебный факультет, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
Владивосток, ул. Можайская, 1Б
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов
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