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  3. Фефелова Тамара Александровна
Фефелова Тамара Александровна
6.3
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Фефелова Тамара Александровна

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 12 лет
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Информация о враче
Образование
  • ГОУ ВПО ВГМУ, Лечебное дело, 2007 г.
  • Интернатура ВГМУ, Неврология, 2008 г.
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, ПП "Мануальная терапия", 2013 г
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Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, ПК "Актуальные вопросы неврологии", 2019 г.
  • ПАНО ДПО "Институт вертеброневрологии и мануальной медицины", ПК "Мануальная терапия", 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Мечников+
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Консультация взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
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