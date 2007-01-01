Фефелова Тамара Александровна
Стаж 12 лет
Мануальная терапия (мягкотканные мануальные техники, постизометрическая релаксация, мануально-мышечное тестирование). Остеопатия (краниальная терапия, восстановление краниосакрального ритма, висцеральная терапия, фасциальная работа). Кинезиотейпирование. Фармакопунктура
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Консультация взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
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