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  3. Филатьева Инна Валентиновна
Филатьева Инна Валентиновна
6.0
0

Филатьева Инна Валентиновна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №2
Владивосток, ул. Нейбута, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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