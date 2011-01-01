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Фомина Татьяна Степановна
6.0
0
Фомина Татьяна Степановна
Кардиолог
,
Аритмолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1980 г.
Курсы повышения квалификации
Первичная переподготовка, ВГМУ, 2011 г.
Повышение квалификации, Кардиология, ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
Владивосток, пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
0 отзывов
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