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  3. Фотина Ольга Николаевна
Фотина Ольга Николаевна
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Фотина Ольга Николаевна

Спортивный врач
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрия, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
Владивосток, ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Спортивный врач
По запросу
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