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Фрисман Ирина Витальевна
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Фрисман Ирина Витальевна

Невролог (невропатолог), Кинезиолог, Ботулинотерапевт
Стаж 23 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрия, 1995 г. окончания
  • Интернатура по педиатрии, ВГМУ, 1996 - 1997 гг.
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, неврология, 2005 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации: "Избранные вопросы педиатрии», ВГМУ, 2004 г.
  • Повышение квалификации: ОУ «Педиатрия», Педиатрическая медицинская академия, г. Санкт-Петербург, 2010 г.
  • Повышение квалификации: ОУ «Неврология, неврология раннего детского возраста», Педиатрическая медицинская академия, г. Санкт-Петербург, 2010 г.
Еще 17
Участие в ассоциациях
  • Член Некоммерческого Партнерства «Национальная ассоциация экспертов по проблемам в области детского церебрального паралича и сопряженных заболеваний»
  • Эксперт всероссийской ассоциации по ДЦП и сопряженным заболеваниям
  • Член международной ассоциации по кинезиотейпированию
Еще 1
Опыт работы
  • Врач педиатр, Детская поликлиника № 12, 1997 - 1999 гг.
  • Врач невролог, Детская городская поликлиника № 8, 2006 - 2007 гг.
  • Врач невролог, Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации, 2008 – 2009 гг.
Еще 2
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Адреса и стоимость приёма
Панда Мед
ул. Горная, 33
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Ботулинотерапевт
По запросу
Кинезиолог
По запросу
9 отзывов

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