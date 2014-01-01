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Фрунзе Анастасия Александровна
6.0
0
Фрунзе Анастасия Александровна
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Амурская государственная медицинская академия, Педиатрический факультет, 2014 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов
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