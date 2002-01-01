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Гаджирагимова Луиза Гаджиевна
6.6
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Гаджирагимова Луиза Гаджиевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Дагестанский государственный медицинский институт
  • Успешно прошла клиническую интернатуру, 1994 г.
  • Клиническая ординатура по акушерству и гинекологии, ДГМИ, г. Хабаровск, 1994 -1 996 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации «Избранные вопросы акушерства и гинекологии с эндокринологией», на базе ВГМУ, 2002 г.
  • Обучение кольпоскопии, ДГМИ, г. Хабаровск, 2003 г.
  • Повышение квалификации «Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии» на базе ВГМУ, 2008 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клиника диабета и эндокринных заболеваний
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
УЗИ-специалист
По запросу
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