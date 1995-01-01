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Гафарова Ольга Викторовна
6.6
2
Гафарова Ольга Викторовна
Гепатолог
,
Инфекционист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1992 г. окончания
Интернатура, Городская клиническая инфекционная больница № 1, г. Владивосток, 1991 - 1995 гг.
Курсы повышения квалификации
Тематическое усовершенствование «Актуальные вопросы диагностики и лечения диффузных и очаговых заболеваний печени» на базе ВГМУ, 1996 г.
Курс «Биорезонансная терапия, вегетативный резонансный тест», РУДН, 2004 г.
Повышение квалификации по теме «Основы китайской медицины», ВГМУ, 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Главный врач, Клиника «ВаЯна», 2008 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Ли Вест
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Светланская, 16
Первичный приём взрослых
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По запросу
2 отзыва
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