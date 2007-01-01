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Галич Татьяна Витальевна
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Галич Татьяна Витальевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл по специальности "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Борисенко, 29
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