Галицкий Сергей Григорьевич
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Проводит реконструктивно-восстановительные операции в челюстно-лицевой области
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Нейбута, 47
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Маковского, 56А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
ул. Русская, 77
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Загрузка комментариев...