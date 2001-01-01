Галицкий Сергей Григорьевич

Врач-стоматолог, Детская стоматологическая поликлиника, г. Ангарск, 1983 – 1988 гг.

Врач стоматолог-хирург, Ангарская горбольница № 1, 1988 – 1990 гг.

Ассистент кафедры хирургической стоматологии, Иркутский институт усовершенствования врачей, 1990 – 2001 гг.