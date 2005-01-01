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Галимова Валерия Олеговна
6.0
0
Галимова Валерия Олеговна
Дерматовенеролог
,
Косметолог
Стаж 12 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2005 г., педиатрия
ВГМУ 2006-2008 гг. ординатура, дерматовенерология
ТГМУ, "Косметология" 2019 г.
Курсы повышения квалификации
ГОУ ДПО СПбМАПО "Терапевтическая косметология" 2008 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
Владивосток, ул. Новоивановская, 2Б
Первичный приём взрослых
Косметолог
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
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