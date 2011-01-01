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Гальцева Маргарита Алексеевна
6.0
0
Гальцева Маргарита Алексеевна
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
Владивосток, ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов
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