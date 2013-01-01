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Гаманова Людмила Ивановна
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Гаманова Людмила Ивановна
Врач функциональной диагностики
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1968 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Функциональная диагностика", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач функциональной диагностики, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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