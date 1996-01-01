Ганджа Юлия Николаевна
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Проводит прием, консультацию, диагностику и лечение пациентов с офтальмологической патологией (воспалительные заболевания глаз, близорукость, глаукома, дистрофические заболевания глаз, послеоперационные состояния, беременных с патологией зрения, сосудистая патология, наследсвенные заболевания) Консультирует пациентов с нейроофтальмологической патологией (направленных врачами – неврологами, после травм головного мозга , перенесенных воспалительных, сосудистых заболеваний головного мозга и др.). Владеет осмотром с помощью бесконтактных линз, гониоскопией, электрофизиологические исследования.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Светланская, 169/171
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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