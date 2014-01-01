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  3. Ганзюк Светлана Анатольевна
Ганзюк Светлана Анатольевна
6.6
2

Ганзюк Светлана Анатольевна

Педиатр
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1990 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Педиатрия", 1990-1994 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
Владивосток, ул. Фадеева, 14
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Владивостокская больница №3
Владивосток, ул. Первая, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва

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