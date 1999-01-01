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  3. Гарцман Татьяна Юрьевна
Гарцман Татьяна Юрьевна
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Гарцман Татьяна Юрьевна

Гастроэнтеролог, Диетолог
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Лечебный факультет, ВГМУ, 1999 г.
  • Аспирантура, защитила кандидатскую диссертацию, 2002 г.
Курсы повышения квалификации
  • ПП "Терапия", ВГМУ, 2002 г.
  • СЦ «Современные вопросы терапии», ВГМУ, 2007 г.
  • Программа профессиональной переподготовки "Диетология" (ФГБУ Национальный медико-хирургический центр им. Н.И.Пирогова Минздравсоцразвития России), Москва, 2010 г.
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Участие в ассоциациях
  • Член национальной Ассоциации Диетологов и Нутрициологов, Москва, ежегодно
  • Член Европейской Ассоциации по изучению ожирения (European Association for Study of Obesity-EASO)
Опыт работы
  • Врач терапевт, врач диетолог, ООО "Экуаль Про", с 2001 г.
  • Врач-диетолог Приморского центра диетологии и здорового образа жизни, с 2010 г.
  • Доцент кафедры терапии ФПК и ППС Тихоокеанского Государственного медицинского университета, с 2012 г.
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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём детей
Диетолог
По запросу
Первичный приём взрослых
Диетолог
По запросу
Гастроэнтеролог
По запросу
Приморский центр диетологии и здорового образа жизни
пр-т Океанский, 103А
Первичный приём взрослых
Диетолог
По запросу
Первичный приём детей
Диетолог
По запросу
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