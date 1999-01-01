Гарцман Татьяна Юрьевна
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Цель как специалиста: Дать каждому обратившемуся инструмент для совершенствования здоровья и фигуры, сохраняя молодость и энергичность как себе, так и членам своей семьи.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём детей
Диетолог
По запросу
Первичный приём взрослых
Диетолог
По запросу
Гастроэнтеролог
По запросу
пр-т Океанский, 103А
Первичный приём взрослых
Диетолог
По запросу
Первичный приём детей
Диетолог
По запросу
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