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Гаврина Светлана Евгеньевна
6.0
0
Гаврина Светлана Евгеньевна
Проктолог (колопроктолог)
,
Зав. отделением
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1982 окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия. Сертификационный цикл", 2011 г.
Сертификат "Колопроктология. Сертификационный цик", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-колопроктолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
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