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  3. Гек Кристина Владимировна
Гек Кристина Владимировна
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Гек Кристина Владимировна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2015 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
Владивосток, ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Медицинская сестра (брат) палатная
По запросу
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