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Генералова Евгения Борисовна
6.0
0
Генералова Евгения Борисовна
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №4
Владивосток, ул. Алеутская, 38
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