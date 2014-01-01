Герасименко Анастасия Андреевна
Стаж 8 лет
Принимает детей
Ассистент кафедры терапевтической и детской стоматологии с 2014 г. по настоящее время.
Сложное терапевтическое лечение и восстановление зубов, художественные реставрации фронтальных зубов, извлечение осколков инструментов и инородных тел из полости зуба. Пародонтологическое лечение заболеваний десен, печение пародонтита, медикаментозное лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта.
Сложное терапевтическое лечение и восстановление зубов, художественные реставрации фронтальных зубов, извлечение осколков инструментов и инородных тел из полости зуба. Пародонтологическое лечение заболеваний десен, печение пародонтита, медикаментозное лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Некрасовская, 96
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
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