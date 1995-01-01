Герец Елена Викторовна

Психотерапия детей и подростков: диагностика, лечение, профилактика невротических, поведенческих расстройств у детей, поддерживающая терапия родителей. Применение в работе техник арттерапии (песок , глина, изобразительные материалы), интегративная песочная терапия, игровая терапия, когнитивно-поведенческие техники, телесно-ориентированная терапия. Нейрогравитационная терапия. Использование медицинского массажа (дети, взрослые) в качестве психотерапевтической техники (релаксирующий,антистрессовый, нейрокоррекционный), а так же, как самостоятельный, традиционный вид лечения при различных заболеваниях (нарушения осанки, ДЦП, массаж первого года жизни и т.д.). Психообразовательная, психопрофилактическая работа с родителями на базе диспансерного отделения ГБУЗ ККДПБ "Родительский клуб" (предварительная запись обязательна).