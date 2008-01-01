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Гибатулин Александр Александрович
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Гибатулин Александр Александрович

Анестезиолог-альголог
Стаж 12 лет
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Информация о враче
Образование
  • ГОУ ВПО ВГМУ Клиническая ординатура «Анестезиология-реаниматология», 2008-2010 гг.
  • ГОУ ВПО ВГМУ Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2016 г.
Курсы повышения квалификации
  • Клиника лечения боли «МЕДИКА». Участник IV международного научно-практического семинара «Интервенционные методы лечения хронической боли» (г. Санкт-Петербург)
  • ГБУЗ НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского ДЗ. «Интервенционное лечение боли в поясничном отделе позвоночника» (г. Москва)
  • Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». «Управление и экономика здравоохранения» (г. Москва)
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника лечения боли
ул. Авроровская, 5
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-альголог
По запросу
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