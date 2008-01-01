Гибатулин Александр Александрович
Стаж 12 лет
Интервенционное лечение острой и хронической боли под контролем УЗИ (Лечебные блокады, PRP- терапия), применение методов абляции (Это метод лечения, позволяющий добиться исключения или снижения болевого синдрома даже в самых тяжелых формах. В результате происходит обратимое повреждение нервной ткани, следствием чего является исчезновение боли. Эффект процедуры стойкий - от многих месяцев до нескольких лет)
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ул. Авроровская, 5
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-альголог
По запросу
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