Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Гич Ольга Вячеславовна
6.3
1
Гич Ольга Вячеславовна
Кардиолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток
Владивосток, ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Горелик
Надежда Викторовна
Кардиолог
,
Педиатр
,
Главный врач
6.0
0
Записаться
Шастун
Юлия Аркадьевна
Кардиолог
6.0
0
Записаться
Мельникова
Татьяна Николаевна
Кардиолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...