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  3. Гилева Татьяна Николаевна
Гилева Татьяна Николаевна
6.0
0

Гилева Татьяна Николаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сестринское дело", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
Владивосток, ул. Береговая, 3
0 отзывов

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