Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Глазунова Оксана Борисовна
6.0
0
Глазунова Оксана Борисовна
Акушер
Стаж не указан
Старшая акушерка отделения патологии беременности
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №1
Владивосток, ул. Завойко, 8
Консультация взрослых
Акушер
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Закрыжевская
Ольга Олеговна
Акушер
8.1
7
Записаться
Атрощенко (Гладкова)
Александра Андреевна
Акушер
6.0
0
Записаться
Харина
Анастасия Викторовна
Акушер
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...