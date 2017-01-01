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Глухарева Анастасия Борисовна
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0
Глухарева Анастасия Борисовна
Невролог (невропатолог)
Стаж 2 года
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Информация о враче
Образование
В 2015 году получен диплом ТГМУ специализация "Лечебное дело".
В 2017 году получен диплом об окончании ординатуры по специальности "Неврология", присвоена квалификация "Врач невролог".
В 2017 году получен сертификат, допущена к осуществелению медицинской или фармацевтической деятельности по специальности "Неврология"
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Санас
Владивосток, ул. Русская, 76
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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