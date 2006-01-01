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Глущак Сергей Сергеевич
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Глущак Сергей Сергеевич
Травматолог-ортопед
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Травматология и ортопедия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
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