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Глушак Анна Андрияновна
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Глушак Анна Андрияновна

Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1970 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Физиотерапия", ТГМУ
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №8
Владивосток, ул. Вострецова, 4
Консультация взрослых
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов

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