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Гоголева Ирина Вячеславовна
6.0
0
Гоголева Ирина Вячеславовна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 17 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Офтальмология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
Владивосток, ул. Садовая, 22
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