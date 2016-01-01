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Голенко Максим Валерьевич
6.0
0
Голенко Максим Валерьевич
Стоматолог-ортопед
Стаж 2 года
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Информация о враче
Образование
ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет», 2016 г
ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» сертификат специалиста по специальности стоматология ортопедическая, 2018 г
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Сона
Владивосток, ул. Русская, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов
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