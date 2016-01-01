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Голенко Максим Валерьевич
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Голенко Максим Валерьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 2 года
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Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет», 2016 г
  • ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» сертификат специалиста по специальности стоматология ортопедическая, 2018 г
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Сона
Владивосток, ул. Русская, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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