Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Голиков Евгений Геннадьевич
6.0
0
Голиков Евгений Геннадьевич
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
Владивосток, ул. Можайская, 1Б
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Дроздова
Антонина Васильевна
Гинеколог
,
Акушер-гинеколог
6.9
6
Записаться
Пак
Елена Викторовна
Репродуктолог (ЭКО)
,
Акушер-гинеколог
7.2
4
Записаться
Николаенко
Светлана Анатольевна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
9.0
16
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...