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  3. Голодная Ольга Николаевна
Голодная Ольга Николаевна
7.8
8

Голодная Ольга Николаевна

Гастроэнтеролог
Стаж 44 года
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток
Владивосток, ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
8 отзывов

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