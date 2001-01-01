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  3. Голодных Константин Николаевич
Голодных Константин Николаевич
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Голодных Константин Николаевич

Стоматолог-имплантолог
Стаж 31 год
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский Государственный Медицинский Институт, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-стоматолог отделения челюстно-лицевой хирургии Бассейновой медсанчасти рыбаков, 1988 - 2001 гг.
  • Заместитель главного врача по лечебной работе, Городская стоматологическая поликлиника г. Артёма, 2001 - 2002 гг.
  • Заместитель генерального директора по лечебной работе и стоматолог-хирург, клиника "Имплантс", 2002 - 2007 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Никодент
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Пушкинская, 109
Первичный приём взрослых
Стоматолог-имплантолог
По запросу
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