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  3. Голодный Николай Петрович
Голодный Николай Петрович
6.9
3

Голодный Николай Петрович

Хирург
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток
Владивосток, ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Госпиталь для ветеранов войн
Владивосток, ул. Гамарника, 21
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
3 отзыва

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