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Голодный Николай Петрович
6.9
3
Голодный Николай Петрович
Хирург
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток
Владивосток, ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
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3 отзыва
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