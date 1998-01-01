Голощапова (Котуль) Елена Александровна
Стаж 22 года
Принимает детей
Проводит эндодонические работы, реставрации композитными материалами, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта, шинирование.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
170 р
Стоматолог-пародонтолог
170 р
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
170 р
Стоматолог-пародонтолог
170 р
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