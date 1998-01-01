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Голощапова (Котуль) Елена Александровна
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Голощапова (Котуль) Елена Александровна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 22 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Даль­не­во­сточ­ный го­су­дар­ствен­ный ме­ди­цин­ский уни­вер­си­тет, Стоматология, 1993 - 1998 гг.
  • Интернатура, Стоматология детская, Даль­не­во­сточ­ный го­су­дар­ствен­ный ме­ди­цин­ский уни­вер­си­тет, 1998- 1999 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Стажировка в центре пародонтологии профессора Модиной Т.Н., г. Москва, 2006 г.
  • Повышение квалификации по программе "Новые современные технологии 3M ESPE", 2005 г.
  • "Слагаемые клинического успеха в эстетической стоматологии", 2004 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Детский стоматолог, Детская стоматологическая поликлиника №2, г. Хабаровск, 1999 - 2001 гг.
  • Стоматолог-терапевт, стоматологическая клиника "Гелиодент", 2001 - 2005 гг.
  • Стоматолог-терапевт, стоматологическая клиника "Дент-Арт", 2005 - 2010 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Самсон
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
170 р
Стоматолог-пародонтолог
170 р
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
170 р
Стоматолог-пародонтолог
170 р
28 отзывов

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