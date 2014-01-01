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  3. Голованева Светлана Ивановна
Голованева Светлана Ивановна
5.7
1

Голованева Светлана Ивановна

Психиатр-нарколог
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, педиатрический факультет, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
Владивосток, ул. Станюковича, 53
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
1 отзыв

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