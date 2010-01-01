Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Гольцова Ольга Федоровна
6.0
0
Гольцова Ольга Федоровна
Терапевт
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
Владивосток, ул. Садовая, 22 кор. 2
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Карсакова
Ольга Владимировна
Терапевт
6.3
1
Записаться
Свидина
Дарья Игоревна
Терапевт
,
Врач ультразвуковой диагностики
6.0
0
Записаться
Кривенко
Людмила Евгеньевна
Ревматолог
,
Терапевт
7.5
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...