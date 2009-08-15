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  3. Гольтяева Марина Евгеньевна
Гольтяева Марина Евгеньевна
6.9
3

Гольтяева Марина Евгеньевна

Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ГОУ ВПО ВГМУ «Лечебное дело», 2002 - 2008 гг.
  • Интернатура по специальности «Психиатрия», 2008 - 2009 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ПП по специальности «Психиатрия-наркология» ГБОУ ВПО ВГМУ Минздрава России г. Владивосток, 26.12.2011 г.
  • ПП по специальности «Психотерапия» ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России г. Владивосток, 23.12.2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-интерн, ГБУЗ «Сахоблнаркодиспансер», г. Южно-Сахалинск, 30.09.2008 - 15.08.2009 гг.
  • Врач психиатр-нарколог, 1 Наркологическое отделение ГБУЗ «Сахоблнаркодиспансер», г. Южно-Сахалинск, 15.08.2009 - 15.05.2014 гг.
  • 15.05.2014 г. переведена на должность заведующей наркологическим отделением, №1 ГБУЗ «Сахоблнаркодиспансер» г. Южно-Сахалинск, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Океан
Владивосток, ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
Психиатр-нарколог
По запросу
3 отзыва

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