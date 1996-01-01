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Гоман Валерия Альбертовна
6.0
0
Гоман Валерия Альбертовна
Педиатр
Стаж 23 года / Врач второй категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1996 г. окончания
Интернатура по педиатрии, 1997-1998 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Владивостокская больница №3
Владивосток, ул. Первая, 6
0 отзывов
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