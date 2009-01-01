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  3. Гончаров Андрей Владимирович
Гончаров Андрей Владимирович
9.6
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Гончаров Андрей Владимирович

Онколог, Хирург, Онколог-маммолог, Химиотерапевт (онколог-химиотерапевт), Главный врач, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 8 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, "Педиатрия", 2009 г. окончания
  • Клиническая ординатура по онкологии, г. Владивосток, 2009 - 2011 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Практический курс обучения работе с вакуумной установкой Маммотом под контролем ультразвукового изображения, 2014 г.
  • Практический курс обучения работе с вакуумной установкой Маммотом под контролем ультразвукового изображения, 2014 г.
  • Тематическая школа "Актуальные вопросы диагностики и терапии злокачественных глиом", г. Иркутск, 2013 г.
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Участие в ассоциациях
  • Ежегодная научно-практическая конференция с международным участием "Ранняя диагностика и лечение рака молочных желез"
  • Ежегодная научно-практическая конференция с международным участием "Ранняя диагностика и лечение рака молочных желез"
  • II Ежегодный конгресс Российского общества онкомаммологов (РООМ). Инновации в диагностике и лечения РМЖ (с сессией докладов зарубежных ученых), 2015 г.
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Опыт работы
  • Врач-онколог диспансерного отделения "Приморского краевого онкологического диспансера", 2011 - 2017 гг.
  • Врач онколог-маммолог, ООО "Маммологический центр", 2012 г. – 2018 г.
  • Главный врач, врач онколог, онколог-маммолог, врач УЗД, ООО "Приморский центр амбулаторной хирургии и онкологии", 2018 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Фальк
Владивосток, ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Маммологический центр
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Калинина, 17В
Первичный приём взрослых
Онколог-маммолог
По запросу
Онколог
По запросу
Первичный приём детей
Онколог-маммолог
По запросу
Онколог
По запросу
Приморский центр амбулаторной хирургии и онкологии
ул. Авроровская, 17
Первичный приём взрослых
Онколог
1500 р
Онколог-маммолог
По запросу
Первичный приём детей
Онколог
1500 р
Онколог-маммолог
По запросу
13 отзывов

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