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  3. Гончарова Анастасия Александровна
Гончарова Анастасия Александровна
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Гончарова Анастасия Александровна

Стоматолог
Стаж 10 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Стоматология, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Стоматология детская", ВГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская стоматологическая поликлиника
Владивосток, ул. Суханова, 1
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
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