Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Гончарова Марина Алексеевна
6.3
1
Гончарова Марина Алексеевна
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
Владивосток, ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Зиганшин
Дмитрий Валерьевич
УЗИ-специалист
,
Травматолог-ортопед
10
17
Записаться
Задорожная
Ирина Николаевна
УЗИ-специалист
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
8.4
5
Записаться
Шишкин
Владимир Павлович
УЗИ-специалист
7.2
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...