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  3. Горбач Светлана Георгиевна
Горбач Светлана Георгиевна
6.0
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Горбач Светлана Георгиевна

Терапевт, Заместитель главного врача
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1967 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №8
Владивосток, ул. Вострецова, 4
0 отзывов

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