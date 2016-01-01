Горбачева Лариса Анатольевна

Свидетельство ГБУЗ «КНД» обучение «По программе подготовки медицинского персонала по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств». Владивосток. 2016 г.
Организация сестринского дела. Владивосток. 2017 г.
Удостоверение ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)» по Организации внутреннего метрологического надзора в учреждениях здравоохранения. Владивосток. 2018 г.
Сертификат КГБПОУ Владивостокский базовый медицинский колледж по направлению: Физиотерапия. Владивосток. 2019 г.
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