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  3. Гордеева Ольга Вячеславовна
Гордеева Ольга Вячеславовна
6.0
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Гордеева Ольга Вячеславовна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрия, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов

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