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  3. Гордиец Альвина Васильевна
Гордиец Альвина Васильевна
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Гордиец Альвина Васильевна

Гепатолог
Стаж не указан / Доктор медицинских наук
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Профессионал
Владивосток, ул. Лазо, 8
Первичный приём детей
Гепатолог
По запросу
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