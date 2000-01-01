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Горлов Роман Александрович
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Горлов Роман Александрович

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1998 г. окончания
  • Клиническая ординатура при НИИ акушерства и гинекологии РАМН по специальности "Акушерство и гинекология", г.Москва, 2000 г.
Курсы повышения квалификации
  • Специализация по ультразвуковой диагностике
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач акушер-гинеколог, врач узи, Спасская городская больница, с 2000 г.
  • Врач узи, ККЦСВМП, с 2004 г. по настоящее время
  • Врач УЗИ, клиника семейной гармонии, с 2011 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
Ультрадент
Владивосток, ул. Толстого, 41В
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
30 отзывов

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