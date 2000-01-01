Горлов Роман Александрович
Стаж 17 лет
Принимает детей
Один из ведущих специалистов Приморского края по пренатальной диагностике, которая позволяет выявить начальные этапы нарушений в развитии беременности и соответствующим образом скорректировать терапию. Проводит 3D/4D УЗИ при беременности с возможностью получения фотографии или диска с видеозаписью. Занимается УЗ-диагностикой заболеваний органов брюшной полости, почек, надпочечников, лимфоузлов, мягких тканей, щитовидной и молочной желез, мошонки и простаты, мочевого пузыря, органов малого таза.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
Владивосток, ул. Толстого, 41В
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
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