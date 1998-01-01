  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Городецкая Татьяна Владимировна
Городецкая Татьяна Владимировна
6.0
0

Городецкая Татьяна Владимировна

Врач ЛФК
Стаж 10 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
Владивосток, ул. Бестужева, 13
Консультация детей
Врач ЛФК
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи